Sembrant: "Alla i hela Italien vill slå oss"

Scudetto efter scudetto.

Juventus har varit överlägsna på den italienska damfotbollsscenen. Den italienska storklubben har legat i framkant när det kommer till professionalitet trots att ligan först för några månader sedan blev professionell.

Men i och med att flera klubbar har tagit steg och att ligan har blivit professionell kan Juventus få sin tuffaste säsong hittills.

- Jag tror att det här året kommer att bli tuffast hittills. Klubbar har tagit stora steg, ligan har gjorts om lite och lagen överlag har blivit starkare. Även lagen längre ner kommer att bli bättre, säger mittbacken Linda Sembrant.

ANNONS

Trots att konkurrensen ökar så tror hon att det handlar om att "Bianconeri" måste fortsätta vara den drivande faktorn när det kommer till fart och kvalitet.

- Juventus har ju varit loket som dragit i fotbollen i Italien och vi vill fortsätta göra det och vinna igen. Jag tror att alla i hela Italien vill slå oss. De väntar ju bara på att någon annan ska ta över och ta en titel i stället för oss. Vi behöver fortsätta dra loket framåt med fart och kvalitet. Men jag tror att det kommer bli ett spännande år, säger hon.

Juventus har värvat friskt under sommaren för att stärka truppen. Bland annat har isländska Sara Björk Gunnarsdottir och Lineth Beerensteyn värvats in.

- Vi har fått in två väldigt bra spelare med kvalitet och erfarenhet. Spelare som nått framgångar genom åren och varit i stora klubbar. Jag tror att det är en viktig del, vi blir bättre med de här spelarna och driver fram i träning för att alla ska bli bättre och det ökar konkurrensen. Jag tror att vi kommer ta nya steg med de i truppen så det är jättekul och vi ser hur de andra lagen värvat, det blir mer och mer och bättre och bättre.

ANNONS

En annan spelare som ni värvat in är Duljan, vad har du fått för intryck?

- Jag är imponerad. Jag såg henne i en match i somras och sa till Seger när vi kollade på flickor 19 att hon är bra ytterbacken, men jag hade inte sett dem tidigare. Sen dök hon upp hos oss här och jag skulle verkligen säga att hon flutit in i träningen väldigt bra. Hon är 19 och har kommit in i tempo och miljö och hur vi jobbar väldigt bra. Det var jättekul att se att hon fick några minuter senaste matchen och tog för sig som hon gjorde. Det kan bli ett spännande år för henne tror jag.