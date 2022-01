Serie A-experten om Vlahovics känsliga flytt: "De ser honom som en svikare"

Roberto Baggio, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa - och nu Dusan Vlahovic. Den serbiske stjärnan blev under fredagen näste spelare att lämna Fiorentina och göra den känsliga flytten till Juventus.

Juventus betalar inledningsvis 70 miljoner euro (cirka 740 miljoner kronor) för Vlahovic. Därutöver tillkommer ytterligare bonusar på tio miljoner euro till Fiorentina, samtidigt som den 22-årige anfallaren får en årslön på sju miljoner euro netto.

Vicki Blommé, Serie A-expert på C More, ser värvningen av Vlahovic som en signal på Juventus fortsatta attraktionskraft i den italienska fotbollen trots ett par sämre år sportsligt.

- Det är en jättevärvning. Det är en av världens största talanger som Juventus plockar. Det visar prov på styrka att de kan göra en sådan här värvning. Spelarens vilja har varit stark och Juventus är fortfarande en attraktiv klubb även om de hackar lite, säger Blommé.

Vlahovic, som är i delad skytteligaledning i Serie A med sina 17 mål, lär nu ersätta Alvaro Morata som förstavalet i Juventus anfall - vilket Blommé ser som en stor uppgradering.

- Juventus måste nå Champions League (en topp fyra-plats i Serie A) och det här kommer absolut öka chanserna till det. Jag tycker inte att Morata är tillräckligt bra för att vara förste anfallare i Juventus.

Värvningen av Vlahovic kan även få konsekvenser för andra offensiva spelare i Juventus, däribland Morata, Paulo Dybala och Dejan Kulusevski. Alla tre har ryktats bort från Turinklubben i vinter och Dybalas nuvarande avtal löper ut i sommar.

- Det blir spännande att se hur Juventus hanterar Dybalas kontraktssituation, där det är mycket osäkerhet just nu. Dybala har nog svårt att förstå varför Juventus skjuter på kontraktsförlängningar samtidigt som klubben har råd att värva spelare för dyra pengar. Juventus gjorde ett jättestort minus i fjol och vissa spelare kommer behöva offras i och med den här värvningen, säger Vicki Blommé.

En av spelarna som kan offras till följd av Vlahovic-värvningen är just Dejan Kulusevski. The Athletic rapporterade under fredagen att Tottenham arbetar för att ta in den svenske landslagsmannen på ett lån med köpoption innan januarifönstret stänger. Tottenhams nuvarande sportchef Fabio Paratici var den som värvade Kulusevski till Juventus för två år sedan.

Vicki Blommé är positivt inställd till en flytt för Kulusevski i vinter.

- Första känslan var att Kulusevski skulle bli Federico Chiesas ersättare (korsbandsskada), men han har inte tagit chansen. Max Allegri (Juventus-tränaren) verkar inte se Kulusevski som Chiesas ersättare och jag tror klubben är öppen för att släppa honom nu. Hittar man en adress dit Dejan vill gå tror jag han kommer lämna här i januari. Det hade varit det bästa för honom.

Rivaliteten mellan Fiorentina och Juventus är av det större slaget och lär knappast bli mindre av den här övergången.

- Det är en enorm rivalitet och historien med de här värvningarna har ökat på rivaliteten. Det skapar en viss uppgivenhet hos Fiorentina-fansen och Vlahovic inte mycket värd i deras ögon nu.

Den 22 maj tar Fiorentina emot Juventus på Artemio Franchi i säsongens allra sista ligaomgång. Då lär Dusan Vlahovic ställas inför en visselorkan på sin gamla hemmaarena.

- Fiorentina-fansen kommer inte vara snälla och trevliga mot Vlahovic. Jag tror han är beredd på reaktionerna och att han kommer bli utbuad. Han har redan fått utstå en del rasistiska påhopp, vilket såklart inte är okej, och de allra flesta Fiorentina-supportrar ser honom som en svikare. Det kommer inte bli någon trevlig stämning på Artemio Franchi, säger Vicki Blommé.