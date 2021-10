Serie A-panelen inför Supersöndag: "Kan sluta precis hur som helst"

Serie A bjuder på två riktiga toppmatcher under söndagen. Först ut är Roma-Napoli klockan 18.00 följt av Inter-Juventus klockan 21.00, bara på C More.

Fotbollskanalen har pratat med C Mores Serie A-experter, Vicki Blommé och Christoffer Svanemar, inför helgens matcher.

Det "gamla Juventus" hör man relativt ofta nu efter lite goda resultat. Stämmer det enligt dig?

CHRISTOFFER SVANEMAR:

- Ja, det går väl inte att påstå något annat. Det tog någon månad men nu har Max Allegri hittat tillbaka till Juventus gamla DNA och spelartruppen har lärt sig att vinna utan Cristiano Ronaldo. Fyra raka 1-0-vinster, fyra olika målskyttar, och dessutom i fyra riktigt tuffa matcher. Klart vi måste konstatera att Juventus är tillbaka. Spelet glimrar inte, men det har det sällan gjort när Juventus varit som bäst. Det är ramstarkt bakåt, det tas väldigt få risker och så är man ruskigt effektiva när chanserna ges.

VICKI BLOMMÉ:

- Mycket av Juventus identitet ligger i ett starkt försvarsspel och en vinnarkultur, det har vi verkligen sett prov på de senaste matcherna. Fyra raka vinster med 1-0 och mentalitet som saknades förra säsongen. Allegri är på rätt spår nu.

Hur bedömer du Inter i inledningen på den här säsongen?

CHRISTOFFER SVANEMAR:

- Som ett minst lika bra lag som förra säsongen. Det man har tappat i spets har man ersatt med bredd. Förra säsongen tyckte jag att Inter hade en starkare startelva än säsongens upplaga. Detta Inter är dock bredare och med en ny röst i omklädningsrummet och en otrolig tyngd på fasta situationer så är detta ett lag som absolut ska slåss om ligatiteln.

VICKI BLOMMÉ:

- En godkänd inledning som bygger på att finns en stark spelmässigt grund att stå på. Lautaro och Dzeko har fått igång målskyttet och det krävs om Lukakus och Hakimis poäng från förra säsongen ska kunna ersättas. Laget har dock inte hållit nollan än i ligaspelet och det finns frågetecken kring förmågan att stänga matcher.

Vad tror du om Kulusevski nu efter målet i CL? Blir det ett lyft?



CHRISTOFFER SVANEMAR:

- Hoppas det. Han bör åtminstone ha klättrat något pinnhål i hierarkin. Min personliga åsikt är att han bör gå före spelare som Rabiot, Bernardeschi och McKennie. Men då pratar vi mittfält och Dejan verkar ju se sig själv som en anfallare. Där blir det tufft. Är Morata, Dybala, Chiesa och Kean friska och hela så kvittar nog veckans avgörande mål mot Zenit. Jag har oerhört svårt att se Dejan gå före någon av de fyra på anfallspositionen.

VICKI BLOMMÉ:

- Ett jätteviktigt mål som visar för Allegri att Kulusevski är på gång. Det kan absolut bli ett lyft just nu, men han behöver kontinuerligt prestera såhär för att hävda sig i den tuffa konkurrensen som finns på forwardsidan i Juventus. När alla är friska är startplatsen väldigt svår att nå och att göra poäng är det enda sättet att närma sig den.

En annan härlig match är den mellan Napoli och Roma. Vad ser du fram emot att se i den matchen?



CHRISTOFFER SVANEMAR:

- En rolig match. Till skillnad från främst Juventus, men också Inter till viss del, så är både Roma och Napoli två lag som spelar med större risk, anfaller med fler spelare och prioriterar en offensiv fotboll, med hög press och högt passningstempo. Två otroligt spännande matcher i matchen är ju givetvis mellan de två anfallstalangerna Tammy Abraham och Victor Osimhen, samt de två kaptenerna Lorenzo Pellegrini och Lorenzo Insigne. Båda är offensiva kreatörer, båda representanter sina födelsestäder, med allt vad det innebär.

VICKI BLOMMÉ:

- Att se Roma försöka sig på att stoppa Osimhen. Napoli har stått för en otrolig säsongstart där Osimhen har varit ostoppbar. Mourinho behöver hitta ett sätt att kontrollera honom om Roma ska ha chans på poängen.

Hur utvärderar du Mourinhos första tid?



CHRISTOFFER SVANEMAR:

- Spännande. Myten om att han skulle vara en defensiv tränare som spelar en gammalmodig fotboll har blivit motbevisad direkt. Däremot trodde jag att hans Roma skulle stå upp bättre i derbyt mot Lazio och kanske också lite bättre mot Juventus senast. Roma under Fonseca hade enorma problem i stora matcher och en stor förhoppning från supportrarna var att det problemet skulle raderas ut med Mourinho, som har en historik av att få sina lag att tända till i stora matcher. Men Roma har absolut fått en positiv injektion av Mourinhos intåg och det kommer bli intressant att följa Roma, som absolut ska kunna hota om topp 4.

VICKI BLOMMÉ:

- Mourinhos intåg har tveklöst gett hela klubben och truppen ny energi och framtidstro. Vissa nycklar har han hittat och han har lyckats få ut väldigt mycket av vissa spelare, där Pellegrini sticker ut mest. Dock så har lagets prestation varierat. Till och från har helheten sett bra ut, men Mourinho behöver mer tid för att skapa en större jämnhet.

Vad slutar matcherna och varför?

CHRISTOFFER SVANEMAR:

- Det mesta talar för en målsnål match i Milano och en målrik match i Rom. Även om Juventus hittat rätt senaste månaden så tror jag att Inter är ett nummer för tungt här. Hemmaplan väger tungt och Dybala verkar dessutom inte vara redo att starta för Juventus. 1-0, Inter…?

Matchen i Rom kan sluta precis hur som helst. Träffar Roma rätt och lyckas involvera både Pellegrini och Abraham i spelet så blir Roma farliga. Napoli har dock känts extremt fokuserade så här under säsongsinledningen, vilket resultatraden bevisar. Även om båda lagen bytte tränare i somras så känns Napoli mer färdiga än Roma. Samtidigt måste väl vinstraden ta slut någon gång och Mourinho känns som rätt man att sätta stopp för Napoli. 2-2?

VICKI BLOMMÉ:

- Jag tror det blir målsnålt, känsloladdat och oavgjort i Inter-Juve. I Rom som förväntar jag mig en rejäl reaktion på Romas pinsamma förlust med 6-1 i Conference League. Jag tror den reaktionen kan göra att Roma lyckas störa Napoli och tror därför på ett kryss även här.

