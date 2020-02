Serie A-svensken om oron kring coronaviruset: "Matvarorna i butikerna börjar ta slut"

Sara Nilsson lämnade i januari Kungsbacka DFF för spel i italienska Serie A-klubben Florentia och har inlett sin sejour i Italien med tre mål på fem matcher. Debuten var visserligen tung med en 6-1-förlust i derbyt mot Fiorentina, men sedan har det gått bättre med första målet i italienska cupen mot Sassuolo och därefter två mål i mitten av februari mot Bari i ligan, där Florentia är på femteplats.

Nilsson berättar att hon hittills trivs utmärkt i sin nya klubb.

- Jag har varit här i två månader snart och jag känner att jag har kommit in i laget snabbt. Det är en fantastisk grupp människor och våra ledare är två tjejer som tidigare har spelat på en hög nivå. Jag tycker att deras spelidé passar mig bra med att vi ska våga ha bollinnehav och spela med självförtroende och mod. Sedan har jag fått mycket förtroende också och utvecklats på flera olika plan, säger hon till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- Jag blev ju värvad som forward, så det är klart att man vill göra mål. Det är bra för självförtroendet, men det viktigaste är att vinna, även om det är klart att man vill göra mål.

Nilsson tycker att den största skillnaden mellan att spela i Italien gentemot Sverige är kulturen. Hon menar att det är en viss skillnad gällande temperament.

- Det är såklart olika ledarstilar eftersom att det är olika kulturer, även om det såklart är väldigt individuellt och beroende på person. Det handlar inte bara om kulturen, men det är mer känslor här. Jag är ganska lugn, så man har kanske inte riktigt det temperamentet som många har här, säger hon och fortsätter:

- När det går väldigt bra är det väldigt bra, medan det är väldigt dåligt om det går dåligt. Det är upp och ner, men också en utmaning kring hur man ska hantera sådana situationer som man inte ställs mot hemma. Det är dock bara positivt, jag tycker att det är kul.

Samtidigt sprider sig också just nu en oro i Italien gällande coronaviruset. Italien är just nu värst drabbat av viruset i Europa och under tisdagen hade över 200 personer smittats och sex personer dött till följd av viruset.

Nilsson känner själv ingen oro, men medger att det är en speciell situation.

- Man har ju aldrig tidigare varit med om att matcher ställts in och sådär, men man får bara följa instruktionerna som myndigheterna ger oss. Jag har egentligen inte märkt av det så mycket här. Matvarorna i butikerna har börjat ta slut eftersom att folk tror att de ska stänga, så de bunkrar upp. Det är dock bra att matcher ställs in, då det är bra att det sköts så professionellt, men man kan egentligen inte göra mer än att följa det myndigheterna säger.

- Jag ska kolla i affären nu och se om det finns något kvar, men det ska nog inte vara någon fara. Det är mer att det är en speciell situation.

Är du orolig över att bli smittad?

- Nej. Det är klart att det är en speciell situation, men jag känner mig inte rädd så.

Florentia har ännu inte fått någon match uppskjuten, men kan möjligen få det framöver. Tidigare under tisdagen kom det bland annat besked om att sex matcher i den kommande Serie A-omgången kommer att spelas inför tomma läktare. Alla matcher spelas i norra delen av Italien som på olika håll drabbats av viruset.