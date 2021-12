Siffrorna Juventus inte vill se: Ramsey dyrare - än Cristiano Ronaldo

Aaron Ramsey, 31, värvades till Juventus som bosman från Arsenal under sommaren 2019. Walesaren har haft stora problem med sin fysiska status sedan dess och fått sparsamt med speltid genom åren - vilket uppges ha blivit en dyr affär för Turinklubben.

Enligt Tuttosport är nämligen Ramseys kostnad per spelad minut under 2021 högre än Cristiano Ronaldos. Portugisen återvände som bekant till Manchester United i somras, men innan dess spelade världsstjärnan 11 507 minuter i Juventus-tröjan. Kostnaden? Drygt 80 000 kronor per minut.

Aaron Ramsey har i sin tur spelat 840 minuter för Juve under 2021, med en kostnad per spelad minut på knappt 92 000 kronor. Detta enligt Tuttosports sammanställning.

Ramseys tid i Turin ser dock ut att lida mot sitt slut. Enligt samma uppgifter ska 31-åringens agent ha träffat Juventus sportsliga ledning nyligen för att diskutera en flytt redan i januari. Newcastle nämns som en av klubbarna som är intresserade av att värva Ramsey, men det är oklart om Premier League-klubben är redo att möta mittfältarens lönekrav.

Totalt har den walesiske landslagsmittfältaren, vars kontrakt med Juventus går ut sommaren 2023, spelat 49 ligamatcher i Juve-tröjan - på tre säsonger.