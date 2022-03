Sjevtjenkos vädjan under derbyt: "Visa ert stöd"

Inför Coppa Italia-derbyt mellan Milan och Inter under tisdagen visade spelarna och publiken solidaritet med ukrainska folket efter Rysslands invasion. Milan värmde upp i tröjor med Ukrainas flagga och ordet ”fred” på och delade ut kort till publiken med samma design.



I stället för individuella lagfoton samlades båda lagen framför en banderoll som även den var prydd av ordet ”fred”.

Dessutom fick publiken en videohälsning innan start. Milanlegendaren och ukrainaren Andrij Sjevtjenko hade ett budskap till alla. Insvept i den Ukrainska flaggan vädjade han:

”Kära italienska vänner på San siro, jag ber er om att visa ert stöd för fred i Ukraina. Det ukrainska folket vill bara ha fred. Därför att fred har inga gränser, och det som förenar oss är starkare än det som delar oss. Låt oss stoppa detta krig tillsammans! Jag skickar mina välönskningar”.

Den första av två semifinaler i Coppa Italia slutade 0-0. Returmötet spelas den 20 april.

Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB