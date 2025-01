Skjellerup debuterade direkt

Laurs Skjellerup lämnade nyligen IFK Göteborg för en flytt till Italien och Serie B.

Där han under fredagskvällen fanns med på Sassuolos bänk och fick hoppa in i matchens slutskede. Då låg hans nya lag under med 2-1, vilket också blev matchens slutresultat.

Dansken gjorde fyra mål på 19 matcher för Blåvitt den gångna säsongen innan han lämnade Sverige. Enligt de senaste uppgifterna fick IFK Göteborg ca 41 miljoner kronor för den 22-årige anfallaren.