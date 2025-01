Skjellerup efter Italien-flytten: "Har inte tagit in det än"

Efter en skadefylld vårsäsong i IFK Göteborg vaknade Laurs Skjellerup till liv och var en viktig del när Blåvitt sent omsider säkrade nytt allsvenskt kontrakt.

Men i stället för en försättning på den svenska västkusten blev det en flytt till Italien och Serie B där han under fredagen gjorde sin debut för Sassuolo. Dansken hoppade in på stopptid i en 2-1-förlust.



- Jag kan ärligt säga att när jag sprang runt i Hobro för ett år sedan, så kunde jag aldrig tro att jag snart skulle vara i en Serie B-klubb som är på väg upp till Serie A och att jag skulle bli köpt för så mycket pengar. Men jag har fortarande inte tagit in att jag flyttat till Sassuolo för så mycket pengar, säger han till Tipsbladet.

Enligt de senaste uppgifterna fick IFK Göteborg ca 41 miljoner kronor för den 22-årige anfallaren.



- Det har varit en dröm och ett mål för mig sedan jag var ett barn och spelade fotboll på bakgården med min äldre bror, och han är, precis som jag väldigt stolt över det här, säger dansken.

I debuten blev det bara ett kort inhopp men snart kan mer speltid vänta för den unge anfallaren.



- Jag har pratat med både presidenten och huvudtränaren och de tror båda väldigt mycket på mig så jag är säker på att det här är ett bra steg för min del och jag tror det kommer att bli en succé.

Kontraktet med den italienska klubben är skrivet till sommaren 2029. Sassuolo toppar för närvarande Serie B-tabellen efter mer än halva säsongen.