Sky: Ibrahimovic tillbaka i lagträning - nära comeback

Zlatan Ibrahimovic, 41, har under senaste tiden varit borta med skadeproblem sedan han hoppade in för Sverige mot Belgien i slutet av mars i EM-kvalet.

Nu rapporterar italienska Sky att Ibrahimovic är tillbaka i lagträning och är nära att göra comeback i Serie A. Forwarden var under torsdagen med under hela Milans träning, inklusive träningsmatchen under träningen.

Milan-tränaren Stefano Pioli uppges därmed nu utvärdera om han tar med svensken i sin matchtrupp till söndagens möte med Lecce i Serie A.

Milan tog sig tidigare i veckan vidare till semifinal mot Inter i Champions League. Ibrahimovic kan däremot inte spela i turneringen, då han inte är registrerad i lagets Champions League-trupp. Svensken är sedan comebacken i slutet av februari noterad för ett mål på fyra ligamatcher den här säsongen.