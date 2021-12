Spezia historiska seger - slog Napoli utan ett enda skott på mål

Spezia besökte Napoli under onsdagskvällen deras sista match för året. Trots övertag från Napoli, så var det bortalaget som fick med sig poängen hem. Efter dryga halvtimmen fick gästerna nämligen en frispark i ett lovande offensivt läge. Den slogs in i straffområdet, där Napolis Juan Jesus försökte rensa undan med skallen. Men istället satte han den i egen kasse och 1-0 till Spezia var ett faktum.

Napoli forcerade sedan för att vända matchen, men lyckades inte. Detta trots att de hade 26 avslut i matchen, varav sju var på mål.

Spezia däremot, de hade inte ett enda avslut som gick innanför målramen. Ändå kunde de lämna Neapel med tre poäng.

Att ett lag i Serie A står som segrare i en match, utan att ha ett skott mål, har inte hänt sedan Opta började samla in data för det. Det började de göra säsongen 2004/2005, vilket innebär att det inte har hänt på minst 16 år.

Det var viktiga pinnar för bottenlaget Spezia, som nu har 16 poäng och ligger på 17:e plats, med fem poäng ner till nedflyttning. För Napoli däremot innebär det att de tappar i toppen. De har nu sju poäng upp till serieledande Inter och har även Milan framför sig i jakten på Scudetton.

1 - #Spezia are the first side to have won a Serie A game without firing any shot on target since Opta started to collect this data (since 2004/05). Uproar.#NapoliSpezia #SerieA pic.twitter.com/ZvcWpDZFDJ