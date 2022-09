Stort bråk och fyra röda kort när Juventus kryssade mot Salernitana

Juventus hade blandat och gett under inledningen av Serie A-säsongen. Under de första fem omgångarna hade Turinlaget vunnit två matcher och kryssat tre, vilket inte varit tillräckligt för att hänga på Milan, Napoli, Inter och Atalanta i toppen. När Salernitana, som precis klarade sig från nedflyttning i fjol, kom på besök till Allianz Stadium under söndagskvällen kom ytterligare ett kryss.

Efter 18 minuter höll sig den gamle Inter-yttern Antonio Candreva framme och chockade Juventus när han gav gästerna ledningen med 1-0. Juventus hade en kvittering i mål 20 minuter senare genom Dusan Vlahovic, men målet dömdes bort för offside.

I stället utökade Salernitana sin ledning. På övertid i den första halvleken fick Juventus-försvararen Gleison Bremer bollen på armen i eget straffområde och efter VAR-granskning dömde domaren straff. Fram till punkten klev Krzysztof Piatek och var säkerhet själv - 2-0 till Salernitana var ett faktum.

När Juventus-spelarna kom ut från omklädningsrummet i den andra halvleken möttes de av busvisslingar och till synen av flera supportrar som lämnat arenan i halvtid.

Men drygt fem minuter in i den andra halvleken fick Bremer revanschera sig och ge Juventus puls i matchen igen. Den brasilianske mittbacken dök upp på ett inlägg från Filip Kostic och fick till en kanonnick som Luigi Sepe i Salernitana-målet var chanslös på.

Juventus hade sedan flera fina lägen att kvittera på genom Vlahovic, Arek Milik och Juan Cuadrado, men ingen av dem lyckades överlista Sepe. Till slut blev det en någon oväntad kvitteringsskytt för hemmalaget.

På övertid fällde Salernitana-mittfältaren Tonny Vilhena Juventus vänsterback Alex Sandro i eget straffområde och drog på sig en straff, vilken mittbacken Leonardo Bonucci klev fram för att förvalta. Sepe räddade straffen, men Bonucci sköt in sin egen retur till 2-2.

Med matchens sista spark, i den 96:e minuten, satte Milik 3-2 till Juventus. Polacken slet av sig tröjan i målfirandet, vilket resulterade i hans andra gula kort för matchen och därmed visades han ut. När spelet sedan skulle sparkas i gång avbröt VAR-rummet för att granska målet. Till slut kom man fram till att Bonucci stått offside och stört Sepe. Därmed dömdes målet bort.

Samtidigt som målet skulle granskas bröt ett stort bråk ut bland spelarna, vilket resulterade i tre röda kort. Juan Cuadrado och Massimiliano Allegri i Juventus, samt Federico Fazio i Salernitana, fick alla se matchens sista sekunder i sina respektive omklädningsrum.

- Nu är det fullt palaver här nere. Det är bråk, det är inga bra scener, säger C Mores kommentator Christopher Kviborg i sändningen.

- Det är fullständig kalabalik!

När allt lugnat ner sig spelades matchen i gång igen, men inga fler mål gjordes. Det blev en minst sagt galen avslutning på matchen, som slutade 2-2. Det innebär att Juventus klättrar en placering till åttonde plats i Serie A, med tio poäng efter sex omgångar, samtidigt som Salernitana stannar kvar på tionde plats, med sju poäng på lika många omgångar.

Startelvor:

Juventus: Perin - Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio - McKennie, Paredes, Miretti - Kean, Vlahovic, Kostic.

Salernitana: Sepe - Bronn, Daniliuc, Fazio - Candreva, Vilhena, Maggiore, Coulibaly, Mazzocchi - Piatek, Dia.