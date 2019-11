Svanberg har inte fått samtal från Zlatan om Bologna: "Inte ännu..."

Bologna har bekräftat intresse för Zlatan Ibrahimovic. Men Mattias Svanberg har inte pratat med sin landsman. - Inte ännu, säger han under en presskonferens.

Zlatan Ibrahimovic har lämnat Los Angeles Galaxy och rapporteras vara aktuell för en comeback i italienska Serie A. En av klubbarna som uttryckt intresse för svensken är Bologna, som redan har svenske landslagsmannen Mattias Svanberg i laget. Nyligen bekräftade sportchefen Riccardo Bigon att Ibrahimovic kan skriva på för Bologna.

- Det är bara en och en halv månad kvar till transferfönstret öppnar. Ibrahimovic och tränaren (Sinisa Mihajlovic) har en väldigt stark personlig relation. Han har sagt till oss att han är öppen för tanken att komma till Bologna, sa han till italienska Sky, enligt Football-Italia.

Mattias Svanberg mötte inför söndagens möte med Parma pressen och fick då föga förvånande frågor om Ibrahimovic. Svanberg har däremot ännu inte fått ett telefonsamtal från sin landsman om Bologna.

- Nej, inte ännu, säger under presskonferensen och ler.

- Jag känner inte honom personligen. Jag har pratat med honom en gång när jag var i Malmö, fortsätter han.

Svanberg menar också att det är osannolikt att Ibrahimovic återvänder till Malmö FF.

- Nej, jag tror inte att han går till Malmö. Han är för stor för Malmö.

Talangen, som stod för ett mål och en assist i sin A-landslagsdebut mot Färöarna i EM-kvalet, tycker att han hade en bra samling med landslaget och ser nu fram emot söndagens möte med Parma i Serie A.

- Det har varit en riktigt bra vecka för mig, men nu är jag tillbaka i Bologna och allt fokus är på att göra en bra match.

Se en längre tv-intervju med Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski inför mötet mellan Bologna och Parma i Serie A HÄR.

Mötet mellan Bologna och Parma börjar klockan 12.30 under söndagen och visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se.