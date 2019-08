Svanberg målskytt i träningsmatch

Tidigare Malmö FF-mittfältaren Mattias Svanberg fick under förra säsongen gott om speltid i Bologna med 23 framträdanden i Serie A. Nu laddar Bologna upp för en ny säsong och under lördagseftermiddagen blev svensken, som under förra säsongen inte hamnade i målprotokollet i någon tävlingsmatch, målskytt i en träningsmatch.

Svanberg, som fick hoppa in i andra halvlek, ordnade 2-2 mot tyska Bundesliga-klubben Augsburg. Därefter gjorde även hans manskap 3-2 och Bologna vann sedan matchen med samma siffror.

Bologna inleder den 25 augusti ligasäsongen med spel mot Hellas Verona på bortaplan.