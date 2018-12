Svanberg stod för assist när Bologna blev överkört i svenskmöte

Under lördagen ställdes Sampdoria, Albin Ekdals lag, mot Mattias Svanbergs och Filip Helanders Bologna.

Sampdoria, där Albin Ekdal inledde på bänken, tog kommandot direkt och efter tio minuter höll sig Dennis Praet framme och gjorde 1-0.

Men Bologna lät sig inte nedslås av det tidiga underläget och bara minuter senare kvitterade Andrea Poli. Vem som stod för den målgivande passningen? Mattias Svanberg.

Sedan tog Sampdoria över helt och hållet och före halvtid gjorde Fabio Quagliarella och Gaston Ramirez 2-1 respektive 3-1.

Med en halvtimme kvar byttes Albin Ekdal in och han fick fira att Fabio Quagliarella blev tvåmålsskytt. Den italienske veteranen fastställde slutresultat 4-1 i den 68:e minuten.

I Bologna spelade Filip Helander och Mattias Svanberg 90 minuter.

I och med förlusten ligger nu Bolgona på en 18:e-plats i ligan efter att ha spelat ihop 11 poäng på 14 omgångar. Sampdoria har kammat ihop 19 poäng och ligger på åttondeplats, dock med en match mer spelad än flera av klubbarna som skuggar Ekdals gäng.

. @AP16Official finishes a well-placed shot for @BfcOfficialPage to level the game against @sampdoria GAME ON! #SampdoriaBologna Watch live now on Strive https://t.co/uoTcQurTcE pic.twitter.com/wXLtB8aibe

.@GianlucaCaprari scores the first goal of the game to give @sampdoria the lead against @BfcOfficialPage#SampdoriaBologna



Watch live now on Strive https://t.co/uoTcQurTcE pic.twitter.com/8nijua3xF4