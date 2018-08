Svensklöftet stannar i Atalanta - men bekräftar intresse: "Arsenal kollade på mig"

Dejan Kulusevski, 18, lämnade under sommaren 2016 Brommapojkarna för spel i italienska Atalanta. Han tillhörde under de två senaste säsongerna klubbens Primavera-lag, men fick under vårsäsongen i år även sitta med på bänken vid flera tillfällen i Serie A. Det blev ingen speltid då, men i sommar har han däremot fått träna fullt ut med A-laget och dessutom kommit till spel i tre träningsmatcher under försäsongen.

- Jag tycker att det känns som att jag har tagit ett nytt steg under det här året. Jag förstår mig mer på hur det är i Serie A eftersom att tränaren (Gian Piero Gasperini) verkligen vill hjälpa mig att förstå hur vi ska spela och vårt spelsystem. Jag känner mig ännu mer redo nu, även om det inte är enkelt med mycket taktik, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag måste anpassa mig och behöver nog fortfarande mer tid, även om jag absolut visat att jag kan spela fotboll, vilket även alla sett i A-laget. Jag måste dock lära mig mer kring hur vi spelar. Jag har tidigare mest hittat mina egna ytor och inte varit i ett eget spelsystem. Nu ska jag inte göra som jag vill, i stället som Gasperini vill. Det är bara att lära sig det, fortsätter han.

I mitten av februari, så berättade Kulusevski för Fotbollskanalen att han trodde på debut i ligan under vårsäsongen i år, men fick i slutändan nöja sig med en plats på bänken vid ett par tillfällen. Han får i stället ta sikte mot ligadebut nästa säsong.

- Om jag ska vara helt ärlig, så tyckte jag att jag var redo och jag tycker att jag är det nu också, men Gasperini är väldigt hård med att han inte bara vill sätta in unga spelare för att de unga spelarna är bra, då man först ska ha lärt sig hela hans spelsystem. Det behövs ytterligare ett steg för att få speltid.

I april uppgav den italienska sajten Calciomercato att Arsenal visade intresse för mittfältaren. Nu bekräftar han att det fanns intresse, men att det aldrig blev konkret till den graden att Londonklubben lämnade ett bud till Atalanta.

- Jag hade några klubbar som visade intresse, men jag kände att jag vill verkligen ha det här året i Atalanta. Jag hoppas såklart få chansen nu, då mitt största mål är att få spela i Serie A. Sedan kan jag även falla tillbaka till Primavera-laget och få spela mycket där. Vi har både förlorat i finalen och i semifinalen i den ligan, så det vore kul att göra ett tredje, sista år där också eftersom att jag har väldigt många vänner där, säger han.

Hur var intresset från Arsenal?

- De (Arsenal) var och kollade på mig i Atalanta, men de lade inget bud, så det stämde inte, men de visade intresse. Sedan är också grejen att det är ett av mina favoritlag, så det var stort, jättecoolt. Det skulle absolut vara en klubb som jag skulle vilja spela för i framtiden.

Nu ser han fram emot en ny säsong med Atalanta med förhoppning om speltid i Serie A.

- Jag tänker verkligen mycket på det här året, att det kan hända något efter det. Jag kommer att ta ett stort beslut då om jag kan klara den taktiska biten här i den här ligan. Då kan det bli förändringar, men jag vill verkligen ha ett år till med erfarenhet, så jag kan sätta mig in i det här spelsystemet och allt, säger han. Jag går "all-in", det finns inga lediga dagar, bara träning varje dag.