Svensksuccén - första målet i Italien: "Väldigt roligt"

Sveriges U21-landslagsmittfältare John Björkengren, 22, lämnade i fjol Falkenbergs FF för spel i italienska Serie B-laget Lecce. Björkengren har sedan dess varierat starter med inhopp och fick under tisdagen spela från start mot Brescia hemma i ligaspelet.

Då fick Björkengren fira sitt första mål i Italien. Mittfältaren ordnade, i den 58:e minuten, 2-0, vilket där och då såg ut att ta Lecce till seger och tre poäng.

- Jag har inte kollat på målet i efterhand, men Liam (Henderson) kom runt på kanten och lyfte in den mot bortre. Då kom jag fri och satte dit huvudet. Det var bra förarbete och relativt enkelt, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är väldigt roligt. Jag har fått börja spela lite mer nu och fick även göra mitt första mål. Det är bra för självförtroendet och något att bygga vidare på.

Däremot blev det i slutändan ändå en tung kväll för Björkengren och Lecce. Brescia reducerade i den 75:e minuten och kvitterade sedan i den 93:e minuten till 2-2.

- Vi har en tuff period nu med mycket som gått emot oss. Det kändes som att vi hade matchen under kontroll och sedan fick de ändå in ett sent kvitteringsmål. Det är tufft.

Hur ser du på att du fått varierat med speltid under säsongen?

- Vi är många mittfältare och det är en bra konkurrens, samtidigt som det har varit mycket matcher under säsongen. Vi rullar runt ganska mycket på mittfältet, men jag har fått spela mer och mer, så det känns bättre för varje match.

Lecce är nu på åttonde plats i den italienska andraligan och har därmed fortsatt chans på att bli uppflyttat till Serie A, antingen genom direktuppflyttning eller play off-spel.

- Det är väldigt tajt där uppe, så det är absolut ett mål vi har. Nu har vi inte fått den poängutdelningen vi vill ha, men det är många matcher kvar, så det kommer säkert.