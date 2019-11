Szczesny: ”Jag hatar tidningar - spelarbetyg får mig att skratta”

Wojciech Szczesny har varit i Italien i lite drygt 2,5 år. Men trots det har polacken inte direkt har blivit prenumerant på Gazetta dello Sport, Corriere dello Sport och de andra tidningarna i landet.

- Jag hatar tidningar. Det ändrades mycket när jag kom till Italien för jag kan inte språket och jag visste inte vad de skrev om mig, säger han enligt Football Italia.

- Ända sedan dess har jag valt att inte läsa dem.

Och det verkar vara främst en sak som Juventus-målvakten inte gillar med tidningar.

- Spelarbetygen får mig att skratta för den enda som vet hur bra en spelare presterade är spelaren själv. En tidning ger (Gonzalo) Higuain 5,5 i betyg, en annan ger honom 7,5, säger Szczesny.

Den polske landslagsmålvakten har sedan Gianlugi Buffon lämnade inför förra säsongen varit förstemålvakt i Juventus, och trots att Buffon återvände till den italienska storklubben i somras är det Szczesny som är tränaren Maurizio Sarris förstaval mellan stolparna. Den här säsongen har målvakten stått i 14 matcher i ligaspel och Champions League, i vilka han har hållit sex nollor.

