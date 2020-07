TV: Atalantas monstersvit: sjunde raka segern - otäck skada på Ospina

Inför mötet på Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo hade Atalanta segrat i sex av sina sex senaste matcher. Motståndaren Napoli hade å sin sida vunnit samtliga av sina fem senaste möten i Serie A. Med andra ord var det två lag med minst sagt fin form som drabbades samman.

Den första halvleken mellan lagen slutade mållöst, därefter gasade Atalanta ifrån - med hjälp av Mario Pasalic. Den 25-årige kroaten, som nyligen blev klar för en permanent flytt till klubben, inledde målskyttet i matchens 47:e minut. Efter ett fint inlägg knoppade mittfältaren in 1-0. Hemmalaget var däremot inte klara där.

I matchens 55:e minut utökades ledningen. Den tyske försvararen Robin Gosens följde med upp i ett anfall och sköt distinkt in bollen bakom Alex Meret. Alex Meret? Ja. David Ospina inledde matchen från start men tvingades bäras ut på bår i den första halvleken efter en otäck smäll mot huvudet.

Efter Merets andra insläppta mål för dagen höll 23-åringen tätt, samtidigt som hans Napoli inte lyckades spräcka Atalanta-nollan under fortsättningen av matchen. Således slutade mötet mellan Atalanta och Napoli med hemmaseger, 2-0.

Segern för Atalanta kan summeras som historisk. Vinsten mot Napoli är den sjunde på sju matcher, en bedrift laget från Bergamo aldrig tidigare lyckats med. I övrigt återfinns de mörkblåklädda fortsatt å en fjärdeplats, med fyra poäng upp till trean Inter. Napoli ligger för tillfället på en sjätteplats, som innebär kval till Europa League.

