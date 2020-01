TV: Balotelli målskytt - men Lazio vann efter dubbla Immobile-mål

Lazio var i dag tillbaka i Serie A-spel när man gästade bottenlaget Brescia, där Lazio inför matchen hade åtta raka segrar i ligan.

Matchen började dock bäst för hemmalaget, då Mario Balotelli öppnade målskyttet i den 18:e minuten.

Strax innan halvtid fick dock Brescia Andrea Cistana utvisad efter ett andra gult kort och Lazio kvitterade på straff genom Ciro Immobile.

I den andra halvleken såg matchen ut att gå mot oavgjort, men i den 91:a minuten slog Immobile till igen när han satte 2-1, vilket gjorde att Lazio kunde ta nionde raka segern i Serie A, något man gör för första gången sedan Sven-Göran Erikssons tid i klubben. Målet var Immobiles 17:e på de 16 matcher han spelat i ligan.

Segern gör att Lazio skuggar Inter och Juventus i toppen av Serie A, då man nu ligger trea med tre poäng upp till toppen.

