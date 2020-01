TV: Balotelli utvisad efter spark - 13:e röda i karriären

Brescia-profilen Mario Balotelli, 29, gjorde under söndagseftermiddagen bara ett fåtal minuter på planen mot Robin Olsens Cagliari i Serie A. Anfallaren hoppade in i 74:e minuten, vid ställningen 2-2, och fick bara sju minuter senare lämna planen igen med karriärens 13:e röda kort på cv:t.

Balotelli kom fel in i en luftduell med Cagliari-backen Fabio Pisacane på mittplan, då han gick in med ena foten högt upp i luften mot motståndaren, som försökte nicka undan bollen och sedan tog sig för ansiktet på gräsmattan. Brescia fick därmed avsluta matchen med en man färre på planen, men klarade än dock 2-2 till delad poäng.

Balotelli lämnade inför den här säsongen Marseille för spel i Brescia och är hittills noterad för fem mål på 15 matcher i Serie A.

🔴 - Mario Balotelli receives his 13th career red card and his 2nd in Serie A after 22 September 2013. Balotelli is the 2nd player in one of Europe's top 5 leagues to have been sent off in each of the last 4 seasons alongside AS Monaco's Jemerson. #BresciaCagliari SerieATIM