TV: Bisarra bytet - lyckades inte få av örhänge

Inter slog under fredagen Spezia med 3-1 i Serie A. Under drygt fem minuter i mitten av andra halvlek hade Spezia bara tio spelare på planen, då inhopparen M'Bala Nzola, som kom in i den 60:e minuten, blev tillsagd att kliva av ett par minuter efter inhoppet.

Nzola kom in på planen iklädd ett örhänge och blev tillsagd att ta av det, men lyckades inte. Efter runt fem minuter vid sidlinjen, då han försökte ta av sig smycket och även fick hjälp med det av en ledare, så tröttnade tränaren Thiago Motta och bytte ut spelaren med 20 minuter kvar av full tid.

Därmed stannade Nzolas inhopp på tio minuter.

Nzola, som kom till Spezia under 2020, är den här säsongen noterad för två mål och en assist på 21 framträdanden i Serie A. Spezia är på 15:e-plats i ligan.