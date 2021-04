TV: Drömträffen i Serie A - kandidat till årets mål?

Lite mer än tre månader har gått av 2021, och möjligen har vi redan fått se årets mål. Spezia-anfallaren Daniele Verdes fullträff mot Lazio under lördagen lär i varje fall finnas med i diskussionerna om det när det här året summeras.

Verde hoppade, i den 70:e minuten, in mot Lazio i 1-0-underläge och kvitterade tre minuter senare till 1-1. Italienaren mötte ett inlägg med en fin cykelspark och fick sedan se bollen gå via ribban in i mål. Det var 24-åringens fjärde ligamål den här säsongen.

Lite senare var dock inte Verde lika glad.

Lazio tog nämligen, i den 89:e minuten, tillbaka ledningen genom Felipe Caicedo från straffpunkten. Därefter uppstod tumult på övertid. Efter en tuff tackling från Spezia, så hamnade flera spelare i en stor konfrontation, som slutade med att Manuel Lazzari knuffade omkull en motståndare och fick rött kort. När spelet väl var igång blev även Lazios Joaquin Correa utvisad efter en tuff tackling.

Trots det vann Lazio till slut med 2-1 med nio spelare kvar på planen. Lazio är på sjätte plats i ligan, medan Spezia är på 16:e-plats i Serie A.

Se fullträffen i spelaren ovan.