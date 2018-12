TV: Duvan Zapata tvåmålsskytt mot Juventus - bröt Turinlagets segersvit

Det har knappt varit ett enda lag som rått på Juventus den här säsongen. Turinlaget hade inför matchen mot Atalanta på bortaplan vunnit 15 raka ligamatcher och med det i ryggsäcken siktade Juventus på att förlänga sin svit - och man fick bästa tänkbara inledning då Atalantas Berat Djimsiti satte bollen i eget mål efter två minuter.

Men Atalanta reste sig och efter dryga kvarten utjämnade Bergamolaget. Anfallaren Duvan Zapata mottog en passning precis utanför straffområdet, vände bort Leonardo Bonucci och tryckte dit 1-1 bakom Wojiech Szecsny i Juventusmålet.

Efter halvtid fick Juventus dubbla kallduschar. I den 53:e minuten tog Rodrigo Betancur sitt andra gula kort och blev därmed utvisning och bara tre minuter efter det höll sig samme Duvan Zapata framme på nytt och gjorde 2-1 för Atalanta.

Juventus inledde därefter en jakt på att försöka reducera och tränaren Max Allegri bytte bland annat in Cristiano Ronaldo. Portugisen gjorde också det han är köpt för att göra - mål. Med tolv minuter kvar att spela tryckte han dit 2-2, vilket också blev matchens slutresultat. 2-2 innebär att Juventus segersvit på 15 matcher är över, men trots det toppar alltjämt laget Serie A. Atalanta är sjua i ligan.

