TV: Dybala bröt måltorka med drömmål när Juventus vann

Juventus argentinske anfallsstjärna Paulo Dybala har under den här säsongen hamnat lite i skymundan av Cristiano Ronaldo i Turinklubben. Inför kvällens ligamöte med Frosinone var han endast noterad för sju mål den här säsongen, senast i december i Champions League. Då blev det ändring på det den här kvällen - bara efter sex minuter.

Dybala öppnade i den sjätte minuten målskyttet i matchen med ett distinkt långskott, från en position utanför straffområdet och rakt upp i ena krysset. Det gav Juventus trygghet att bygga vidare och i den 17:e minuten kom 2-0, signerat Leonardo Bonucci.

- Jag är glad för Paulos skull. Anfallare lever för att göra mål. Juventus behöver en spelare som arbetar mellan linjerna och Dybala är väldigt bra på det. Det enda "problemet" är att vi tidigare hade en anfallare och nu har vi två. Det innebär att uppbyggnadsspelet är lite annorlunda, så det finns inte lika många ytor att springa på, men jag har sett Dybala springa rätt och göra rätt passningar. Han har bara inte gjort lika många mål, säger Juventus-tränaren Massimiliano Allegri enligt Football-Italia.

I andra halvlek hamnade även Ronaldo i målprotokollet. Portugisen fastställde i den 63:e minuten slutresultatet till 3-0 med sitt 19:e ligamål för säsongen. Juventus tog därmed en ny trea och toppar fortsatt ligatabellen i Serie A.

