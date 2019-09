TV: Dzeko frälste Roma - avgjorde på tilläggstid

Bologna har öppnat Serie A på ett fint sätt och hade inför söndagens möte med Roma tagit två segrar och ett kryss.

Men det var gästerna från Rom som spräckte nollan. Aleksander Kolarov prickade vackert in ledningsmålet på frispark i början av den andra halvleken.

Bologna svarade snabbt och kvitterade redan fem minuter efter Kolarovs vackra frispark. Nicola Sansone stod för kvitteringen från straffpunkten.

När fem minuter återstod av ordinarie tid fick Romas Gianluca Mancini syna sitt andra gula kort i matchen och lämna planen.

Bologna lyckades inte få in ett segermål med en man mer under matchens slutminuter – i stället var det gästerna som kunde avgöra. När klockan stod på 93 minuter skickade Lorenzo Pellergrini in ett inlägg som Edin Dzeko mötte med pannan och bollen letade sig in i nätmaskorna.

2-1-segern för Roma gör att de efter fyra spelade omgångar placerar sig på en fjärdeplats med åtta inspelade poäng.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.