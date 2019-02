TV: Dzeko sen hjälte för Roma - Olsen stod för jättemisstag

Roma har efter 7-1-förlusten mot Fiorentina presterat bättre och bättre. Inför mötet med bottenlaget Frosinone hade laget gått obesegrat i fyra raka matcher. Nu var klubben nära en ny missräkning.

Roma fick sämsta tänkbara start på matchen. Redan efter fem minuter hamnade man i underläge efter flera misstag. Först slog Romas Steven Nzonzi en indianpassning rakt in i mitten som Camillo Ciano snappade upp. Ciano nöp till direkt och fick i väg ett hyfsat avslut. Robin Olsen såg ut att ha kontroll på situationen, men när han försökte parera avslutet slant bollen i en båge över honom och in i mål.

Roma reste sig därefter och en halvtimme in matchen både reducerade och kvitterade den italienska huvudstadsklubben. Edin Dzeko höll sig först framme och satte dit 1-1 och bara minuten senare stötte Lorenzo Pellegrini in 2-1 från nära håll.

Ställningen höll sig till halvtid, men Roma tappade sin ledning med tio minuter kvar att spela. Andrea Pinamonti frispelades i Romas straffområde. Frosinone-spelaren gjorde inget misstag och satte dit 2-2. Därefter hade Frosinone en jättemöjlighet att göra 3-2, men den gången var den svenske landslagsmålvakten med på noterna.

Matchen led därefter mot kryss - men i matchens absoluta slutskede klev Edin Dzeko framme och satte dit 3-2, vilket också blev matchens sista mål.

- Den här segern var viktig, vilket inte minst gick att märka på firandet efteråt, säger Lorenzo Pellegrino till DAZN enligt Football-Italia.



Roma ligger i och med resultat alltjämt på femteplats i ligan. Härnäst möter laget Lazio i ett Romderby.

Se Olsens tabbe i tweeten längre ner i artikeln.



Startelvor:

Frosinone: Sportiello - Goldaniga, Salamon, Capuano - Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto - Ciano, Ciofani.

Roma: Olsen - Santon, Manolas, Marcano, Kolarov - De Rossi, Nzonzi - El Shaarawy, Pellegrini, Perotti - Dzeko.

🙈Oh dear, poor Robin Olsen. He's had an absolute nightmare here. @Frosinone1928 are up! Catch more action here https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #FrosinonevRoma pic.twitter.com/l9Nl5buUlj

Blink and you'll miss it! @ASRomaEN take the lead with two goals in quick succession.



Catch all the action here https://t.co/uoTcQuail6 #LiveOnStrive #FrosinonevRoma pic.twitter.com/1PAYZWtzjl