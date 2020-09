TV: Efter succédebuten – Kulusevski lovordas: "Juve har köpt en världsklasspelare"

Dejan Kulusevski fick chansen från start när Juventus under söndagen spelade Serie A-premiär. Och svensken kunde knappast önskat sig en bättre start på sitt Juventus-äventyr.

20-åringen gjorde matchens första mål efter 13 minuters spel när han vackert placerade in bollen i det bortre hörnet. Han stod dessutom för hörnan som efter flipperspel resulterade i Juventus 2-0-mål.

Efter matchen hyllades svensken stort.

- Det betydde mycket för honom men även för Juventus. Juve har köpt en världsklasspelare och han visade vad han går för redan under sin första match, säger Goals Juventus-korrespondent Romeo Agresti till C More.

Agresti fortsätter:

- Juventus försöker köpa unga spelare som ska bli klasspelare, som Kulusevski, men Kulusevski är redan en klasspelare – det visade han förra säsongen i Parma.

Se inslaget i spelaren ovan.