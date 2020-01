TV: Ekdal inbytt när Sampdoria tog storseger

Efter en poäng på San Siro mot Milan förra helgen tog Sampdoria i dag emot bottenkonkurrenten Brescia hemma på Stadio Luigi Ferraris. Där började det tungt för hemmalaget när Brescia tog ledningen genom Jhon Chancellor i den tolfte minuten.

Sampdoria skulle dock vända och vinna stort. Efter bland annat två mål av Fabio Quagliarella stod det hela 5-1 på resultattavlan vid matchens slut. Målen inbar även att den i dag 36-årige Quagliarella gjort mål i samtliga av de 16 senaste kalenderåren i Serie A.

Albin Ekdal startade matchen på bänken, precis som i förra matchen mot Milan, men byttes in i den 82:a minuten.

Segern gör att Sampdoria nu har fem poängs avstånd ner till nedflyttningsstrecket. Brescia ligger kvar på näst sista plats i ligan.

