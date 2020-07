TV: Ekdals Sampdoria med sensationell vändning i svenskmötet - vände 0-2 till 3-2

Foto: C More.

Det nalkades svenskmöte när Albin Ekdals Sampdoria reste till Stadio Ennio Tardini för att möta Dejan Kulusevskis och Riccardo Gagliolos Parma - och det var hemmalaget som började starkast.

Efter 18 minuter på matchklockan fångade Gaston Brugman upp en Sampdoria-rensning på hörna och passade Gervinho. Ivorianen dribblade av en Sampdoria-försvarare och dunkade in 1-0 med vänsterfoten.

Precis innan halvtid gjorde Parma 2-0 och Dejan Kulusevski låg bakom det. Efter att ha fått en passning på högerkanten löpte svenskens sig loss, in i straffområdet, och sköt via Bartosz Bereszynski in 2-0 till Parma. Målet skrevs som självmål av Bereszynski, men det var Kulusevski som var hjärnan bakom det.

Sampdoria svarade direkt efter halvtid. På Gonzalo Maronis hörna nådde Julian Chabot högst och nickade in en reducering till 2-1.

Med timmen spelad var Gaston Brugman nära att ge Parma 3-1. Mittfältaren slog en frispark 25 meter från mål i ribban, men sedan var Sampdoria-försvaret först med att rensa undan returen.

Istället kvitterade Sampdoria bara minuterna efteråt. Norske Morten Thorsby passade fram Fabio Quagliarella i en snäv vinkel Parmas straffområde - men Quagliarella målade i spektakulärt manér såsom han gjort så många gånger förut. Italienaren lobbade över Parma-försvaret och Luigi Sepe i Parma-målet in till kvitteringsmålet 2-2.

Quagliarella var sedan involverad i Sampdorias vinstmål, när han spelade fram Federico Bonazzoli som fulländade Samps comeback när han spikade slutresultatet 3-2.

Startelvor:

Parma: Sepe - Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella - Hernani, Brugman, Jurtic - Kulusevski, Caprari, Gervinho.

Sampdoria: Audero - Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru - Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jantko - Ramirez, Quagliarella.