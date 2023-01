TV: Fallahi reagerar på nya Ibrahimovic-uppgifterna: "Zlatan och Milan är en kärlekshistoria"

Zlatan Ibrahimovic, 41, har missat hela den här säsongen på grund av skadeproblem och gjorde sin senaste match med Milan mot Sassuolo i slutet av maj i fjol i Serie A. Från början kom rapporter om att 41-åringen möjligen skulle vara tillbaka i början av det här året, men ännu har svensken inte synts till på planen.

Under söndagen kom den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport med nya uppgifter om att Milan kommer ta farväl av Ibrahimovic efter säsongen, och att 41-åringen väntas bli kvar i klubben i en ambassadörsliknande funktion. Tidningen skrev också att Ibrahimovic inte lär vara redo för spel till Milans första åttondelsfinalmöte med Tottenham den 14 februari i Champions League, och att forwarden snarare kommer kunna kastas in i enstaka matcher under resten av säsongen.

C Mores expert Siavoush Fallahi reagerar nu på de nya uppgifterna i Italien.

- Först och främst ska man ha med sig att Gazzetta dello Sport normalt sett har väldigt bra koll på Inter och Milan, men det är en spekulativ artikel, där de inte är helt säkra. De pratar om att Zlatan fått bakslag, ännu inte är tillbaka och man vet inte när han är tillbaka. Vad händer då - om han inte skulle spela mer?, säger han i TV4-Nyheterna och fortsätter:

- Man pratar om att han kanske är tillbaka i mars, då spelschemat är som intensivast, och kanske i form i april när det är få matcher kvar. Det är inte helt säkert att uppgifterna stämmer, men det brukar vara pålitliga uppgifter.

Fallahi ser det som naturligt att Ibrahimovic fortsätter i en roll i Milan efter karriären.

- Zlatan och Milan är en kärlekshistoria, som jag inte tror kommer sluta. Det är en plats där han är hemma och är oerhört uppskattad. Han förknippas starkt med Milans framgångar, då han varit med om klubbens senaste två ligatitlar. Han är enormt stor på sociala medier, vill fortsätta med sina affärer i Milano och älskar "show business", säger han och fortsätter:

- Han var väldigt delaktig i tv-världen i Milano förra året, och jag tror att det är rätt plats för honom att vara på. Det återstår att se om han blir ambassadör, eller tar någon sportslig roll. Man pratar om att det inte är så troligt med att han blir tränare eller direktör, utan man pratar om agent eller ambassadör, så vi får se, men jag hoppas att han fortsätter ett år till.

Landslagsläkaren Anders Valentin, som jobbat ihop med Ibrahimovic i Blågult, menar att Ibrahimovic kämpat med en allvarlig skada, men samtidigt är unik fysiskt.

- Korsbandet har en viktig uppgift i knät och är den centrala stabilisatorn, och när den skadas kan resten av knät ta stryk, säger han i TV4-Nyheterna och fortsätter:

- Han är väldigt unik fysiskt och han har hanterat liknande skador tidigare. Om det är någon som klarar av sådant är det han.

I mitten av januari sa Sveriges förbundskapten Janne Andersson att han, vid den tidpunkten, just hade pratat med Ibrahimovic och fått besked om 41-åringens status.

- Han håller på med sin rehab och den får han hålla på med i lugn och ro. Vi hade inte pratats vid på länge och vi hade bestämt att vi skulle höras av efter nyår och ta ett kort snack. Det har vi haft nu och sedan får vi se, sa Andersson till Fotbollskanalen då.

Vad gav han för signaler (om att spela för Blågult)?

- Signalerna är alltid positiva. Han gillar Sverige och vill alltid representera Sverige. Nu pratade vi inte i de termerna, utan nu handlar det om att han ska bli frisk. Om han blir frisk får vi se det då.