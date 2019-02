TV: Gervinho gav Juve oväntat poängtapp - trots dubbla Ronaldo-mål

Juventus fick det tufft hemma mot Parma under lördagskvällen. Trots en 3-1-ledning för hemmalaget så skulle gästerna ge "den gamla damen" det blott tredje poängtappet för säsongen.

Cristiano Ronaldo såg länge ut att ge Juve en seger. Portugisen satte ledningsmålet i den 36:e minuten, med en stor portion flyt. Ronaldo halkade till i skottögonblicket och avslutet gick via både en försvarare och målvakten in i mål. En kvart in i andra skulle Ronaldo få en assist när portugisen misslyckades med att nå upp och nicka, men bollen istället styrdes till Daniele Rugani som dunkade in 2-0.

Bara minuter senare reducerade dock Parma när Antonino Barilla fick nicka ostört i straffområdet och satte 2-1 med en stenhård träff med pannan.

Svaret från Juve kom lika snabbt. Ett inlägg från Mario Mandzukic och en mycket stark nick från Ronaldo och ställningen var 3-1. Målet var Ronaldos 17:e i Serie A den här säsongen, vilket ger honom ledningen i skytteligan.

Parma gav sig dock inte. I den 74:e minuten reducerade gästerna på nytt efter en lurig klack från Gervinho. Och ivorianen var inte klar där. På tilläggstid stötte 31-åringen in 3-3 och såg till att matchen slutade lika.

Juventus har trots poängtappet nio poäng ner till Napoli på andraplats i Serie A.

