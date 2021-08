TV: Giroud tvåmålsskytt för Milan - hyllar Zlatan: "En fantastisk mästare"

När Milan tog emot Cagliari i Serie A under söndagskvällen fick matchen en målrik start.

Sandro Tonali skickade in 1-0 med en vänsterfrispark efter tolv minuter, men Alessandro Deiola nickade in 1-1 för Cagliari bara tre minuter senare. Två minuter därpå återtog Milan ledningen när Rafael Leao sköt ett skott som styrde på Brahim Diaz rygg och gick in i nät. Leao tilldelades dock målet. Tre mål redan efter 17 minuters spel, alltså.

Sedan var det dags för Olivier Giroud att presentera sig i Milan-tröjan. Den franske forwarden, som värvades från Chelsea i somras, gjorde sitt första Serie A-mål för Milan när han fick bollen av Diaz i högerinnerposition i straffområdet och skickade in 3-1 med vänsterfoten.

Innan första halvlek var slut hann Giroud även göra sitt andra mål när han placerade in 4-1 från straffpunkten. Det blev också slutresultatet. Efteråt passade Giroud på att hylla en viss Zlatan Ibrahimovic, som är skadad och tittade på matchen från sidlinjen.

- Ibrahimovic är en fantastisk mästare och väldigt viktig i omklädningsrummet. Vi vill spela tillsammans, men jag är glad över att spela med alla mina lagkamrater, säger Giroud enligt Football-Italia.

Zlatan väntas göra comeback efter sin skada när Serie A startar upp igen efter landslagsuppehållet 12 september. Milan tar då emot Lazio på hemmaplan.