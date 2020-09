TV: Här gör Maldini sitt första mål för Milan

Milan-ikonen Paolo Maldini gjorde över 900 matcher med Milans A-lag och var bland annat med och vann sju ligatitlar och fem Champions League-titlar med klubben. Numera är han i stället en del av klubbens ledning, samtidigt som hans son, offensive mittfältaren Daniel Maldini, är en del av klubbens A-lag.

Daniel Maldini, 18, har dock ännu inte fått särskilt mycket speltid i Milans A-lag, men spelade däremot på lördagen från start i klubbens träningsmöte med Monza. Då fick han fira sitt första mål i Milans A-lag efter ett vackert avslut i mål till 2-1 i halvtid. Därefter gjorde Milan ytterligare två mål och vann till slut med 4-1.

Milan-svenskarna Zlatan Ibrahimovic och Emil Roback, som nyligen anslöt från Hammarby, startade också i matchen, men gjorde den här kvällen inga mål.

A beauty of a first goal with the first team! 👏 Daniel



Primo gol con la Prima Squadra per Daniel Maldini! 👏#MilanMonza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/dXxepJaU2s