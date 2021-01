TV: Här sänker Kulusevski Svanberg och får gult - missar nästa match

När Juventus tog emot Bologna fanns båda svenskarna med. Dejan Kulusevki i Juventus, och Mattias Svanberg i Bologna. Det skulle inte dröja länge innan de båda hamnade i en duell.

Kulusevski skulle vända upp på mitten men fick bollen för långt ifrån sig, då var Svanberg snabb dit och tog bollen. Samtidigt slängde sig Kulusevski in i situationen och kom sent in. Tacklingen resulterade i ett gult kort och det betyder att Kulusevski är avstängd i nästa match.

