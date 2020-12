TV: Hernandez tvåmålsskytt - räddade kryss för Milan

Milan tog emot Parma utan Zlatan Ibrahimovic, som ännu inte är tillbaka från skada.

Det var Parma som tog ledningen i matchen. Gervinho har show på kanten och hittade in med bollen till Hernani som dunkade in 1-0 för Parma.

Drygt elva minuter senare skulle Milan sätta en 1-1-boll i när, men efter en VAR-koll dömdes målet bort och 1-0 Parma stod sig. Efter det tryckte Milan på, men kunde inte hitta en kvittering innan paus - trots tre (!) ramträffar.

I den 56:e minuten hittade Parma ut på kanten, och Hernani hittade in till Jasmin Kurtic som nickade in 2-0 för Parma. Minuter senare skulle Milan sätta en viktig snabb reducering. Hakan Calhanoglu skickade in en hörna som Theo Hernandez nickade in.

Milan lyckades tillslut hitta en kvittering. Ante Rebic sköt, och Theo Hernandez drog till på returen. Vänsterbacken dunkade in kvitteringen och räddade poäng för Milan. Milan leder kryss fortsatt Serie A med tre poäng före Inter, och fyra poäng före Napoli och Juventus.

Härnäst väntar Genoa på bortaplan, på onsdag 16 december - avspark 20.45.

Se alla målen nedan.

Startelvor:

Milan: Donnarumma - Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez - Kessie, Bennacer - Castillejo, Calhanoglu, Diaz - Rebic

Parma: Sepe - Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo - Brugman, Hernani, Kurtic - Karamoh, Cornelius, Gervinho