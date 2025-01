TV: Holms första mål för Bologna - poängräddare mot Inter

Emil Holm har slagit sig in i Bolognas startelva på sistone. Den svenske högerbacken fanns också med från start när Bologna gästade Inter i Serie A på onsdagskvällen.

Då slog 24-åringen till med sitt första mål i Bologna-tröjan efter ankomsten i somras.

Efter dryga timmen på San Siro kom bollen till Holm i offensivt straffområde och han dunkade in kvitteringen, 2-2, med ett tungt skott som styrdes in i mål via Inter-backen Alessandro Bastoni.

- Det är Emil Holm! Allra första Serie A-målet i Bologna-tröjan och det är inte vilket som helst, vrålade TV4:s kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

I 76:e minuten tog dock kvällen i Milano slut för svensken. Då blev han nämligen utbytt. Matchen slutade sedan 2-2 och därmed blev Holm poängräddare.

Holm kom till Bologna från Spezia i somras.