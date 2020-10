Sveriges landslagsanfallare Lina Hurtig, 25, gjorde nyligen debut för italienska storklubben Juventus i 1-0-segern mot Milan i Serie A och gjorde även under söndagen sitt första ligamål i Italien.

Hurtig hoppade in i den 63:e minuten mot Fiorentina på hemmaplan och fastställde i den 80:e minuten slutresultatet till 4-0.

Hurtig är nu noterad för ett mål på två matcher i Italien, samtidigt som Juventus har 15 poäng efter fem matcher i ligan. Härnäst väntar Bari på söndag borta.

More Swedish football candy! Lina Hurtig with her FIRST goal for @JuventusFCWomen We 🖤🤍to see it! LOVE! pic.twitter.com/tZbEIXTPX2