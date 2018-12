TV: Icardis "Panenka" avgjorde - sköt Inter till seger

Inter hade i veckan goda chanser att ta sig vidare till åttondelsfinal i Champions League, men kryssade mot redan klara gruppjumbon PSV Eindhoven och fick lämna turneringen. I kväll såg laget ut att vara på väg mot en ny smäll mot Udinese, men vann till slut ändå.

Inter gjorde flera förändringar i startelvan från mötet med PSV till kvällens ligamatch och fick till en början inte utdelning framåt på San Siro. Det var först i slutet av andra halvlek som laget äntligen fick fira, åter efter mål av Mauro Icardi.

Inter argentinske skyttekung var kylig från straffpunkten och slog till med en "Panenka", det vill säga en chipp i mitten av målet. Icardi hade fler chanser för ytterligare ett mål, men fick vara nöjd med att han nu är noterad för nio ligamål i höst.

- Jag slog straffen så eftersom att jag behövde skaka om saker och ting. Jag har redan slagit straffar på alla möjliga olika sätt, så jag kände att det här var rätt tidpunkt. Så länge det blir mål, så spelar det ingen roll, säger Icardi enligt Football-Italia.

Inter höll undan och vann mötet med 1-0 till första segern på tre matcher i Serie A. Laget är därmed fortsatt placerat på tredjeplats i ligatabellen.

- Vi behövde sända en signal efter tisdagens match eftersom att vi var besvikna överr vad som hände. Vi visste att vi fortfarande är med i Serie A och kan fånga in lagen ovanför oss, säger Icardi.

