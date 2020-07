TV: Inter halkar efter i Scudetto-striden - tappade ledning till förlust

Det var hemmalaget Inter som började bäst på San Siro, där Romelu Lukaku och Christian Eriksen var tillbaka i Milano-lagets startelva.

22 minuter in i matchen var det också de blåklädda som gjorde drabbningens första mål. Just Lukaku var på rätt plats vid rätt tillfälle och stötte in 1-0 efter att anfallskollegan Lautaro Martinez knoppat bollen i stolpen.

Därefter höll Inter tätt och kunde gå till pausvilan i ledning, 1-0.

Om den första halvleken var chansfattig med ”endast” ett mål framåt var den andra halvleken det motsatta.

I den 57:e minuten visades Roberto Soriano ut efter att slitit i hemmalagets Roberto Gagliardini. Bara minuter senare såg gästerna ut att åka på ytterligare en smäll när Lautaro Martinez steg upp för en elvametersspark, men argentinaren missade möjligheten till utökning och matchresultatet var alltjämt 1-0.

Efter den missade straffen kunde bortalaget göra 1-1 i den 74:e matchminuten. 18-årige Musa Juwara drog påpassligt till bollen och kvitterade efter ett distinkt avslut som Samir Handanovic i Inter-målet inte lyckades hålla. Men det skulle bli än värre.

Ett fåtal minuter efter 1-1 fick Alessandro Bastoni i hemmalaget sitt andra gula kort och kort därefter sköt Musa Barrow in fullbordandet av vändningen. Därmed slutade mötet på San Siro med bortaseger, 2-1.

Startelvor:

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young, Eriksen, Lukaku, Martinez.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks, Orsolini, Schouten, Dominguez, Soriano, Sansone, Barrow.