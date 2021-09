TV: Inter upp i tabelltopp - Fiorentina-spelare utvisad efter hånfulla applåder mot domaren

Fiorentina tog emot Inter i Serie A under tisdagskvällen. Då tog hemmalaget ledningen efter 22 minuter när Riccardo Sottil rakade in 1-0 från nära håll. Resultatet stod sig in till pausvilan efter att Inter fått ett mål bortdömt för offside.

Kvitteringen kom dock i den 52:a minuten när Matteo Darmian blev fri till höger i straffområdet och tryckte in 1-1. Bara tre minuter senare fullbordade Inter vändningen när Edin Dzeko nickade in 1-2 på hörna.

Med knappa kvarten kvar att spela blev Fiorentinas uppdrag ännu tuffare när Nicolas Gonzalez såg till att få sig själv utvisad. Gonzalez demonstrerade tydligt att han ville ha ett gult kort på Alessandro Bastoni efter dennes tröjdragning, vilket gjorde att domaren halade upp det gula kortet på Gonzalez. Spelaren nöjde sig dock inte där, utan började i stället applådera hånfullt mot domaren, som gav Gonzalez ett andra gult kort och därmed rött inom loppet av bara några sekunder.

Ivan Perisic kunde därefter springa in med 1-3-målet i slutminuterna när Inter tog en ny trepoängare och därmed gick upp i topp i Serie A.