TV: Islossning för Lautaro - Inter upp i serieledning efter överkörning

Inför fredagens hemmamatch mot Serie A-jumbon Salernitana hade Inter-forwarden Lautaro Martinez inte gjort mål i klubblaget sedan den 17 december. Motståndet då var just Salernitana.

Sedan dess hade argentinaren gått mållös i 425 minuter i alla tävlingar, men i kväll lossnade det - ordentligt. I den 22:a minuten skickade Martinez in 1-0 efter att ha blivit frispelad i straffområdet och sedan rullade det bara på.

Kort före paus utökade Martinez till 2-0 och i den 56:e minuten kom 3-0 efter ett avslut upp i nättaket från argentinaren som därmed fullbordade sitt hattrick. Tre mål på 34 minuter, alltså.

Framspelare till det tredje målet var anfallskollegan Edin Dzeko, som därefter tog över showen med två egna fullträffar i 5-0-segern.

Vinsten tar Inter upp i serieledning en poäng före Napoli och Milan, som möts i Neapel på söndag kväll.

