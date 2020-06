TV: JUST NU: Dybalas pricksäkerhet ger Juventus ledningen

I den 28:e omgången av italienska Serie A tar ligaettan Juvetus emot 18:e placerade Lecce.

Matchen skulle inledas något chansfattigt. Juventus stod för bollinnehavet men hade svårt att luckra upp gästerna Lecces försvarslinje. Men i den 31:a matchminuten skulle det bli enklare.

När Lecces Fabio Lucioni, som sista man, fick en pass som han hade svårt att kontrollera kom Juventus Rodrigo Bentancur stormandes - och snabbt gick det. Lucionis möjligheter var inte många när han tappade bollen och tvingades därav riva ner Juventus-anfallaren. Domaren Marco Piccinini tog upp det röda kortet. Lecce nere på tio man.

0-0 stod sig till halvtid men i den 53:e matchminuten steg han fram. Paulo Dybala. Efter en felpass från Lecce-försvaret hittade bollen fram till Dybala. 26-åringen la bara upp bollen innan han pricksköt in 1-0 till hemmalaget Juventus. Ett mycket vackert mål.

Juventus skulle även utöka sin ledning. Drygt tio minuter senare revs Cristiano Ronaldo ner i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Anfallaren tog själv hand om straffen och förvaltade den på bästa sätt. 2-0 Juventus.

Startelvor:

Juventus: Szcezesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Lecce: Gabriel - Donati, Lucioni, Paz, Vera, Rispoli - Tachtsidis, Petriccione, Shakhow - Mancosu, Falco

Matchen sänds på C More Fotboll och streamas på C More.se! Sändningen börjar 21.40.