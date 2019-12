TV: JUST NU: Efter Dybalas klassmål - Ronaldo ger Juve ledningen på nytt: "Teknisk perfektion"

Redan efter tre minuters spel ropade hemmalaget på straff när Merih Demiral rev ner en Sampdoria-spelare i straffområdet. Men, domaren friade.

I stället var det Juventus som tog ledningen. Vackert var det också. Alex Sandro hittade Paulo Dybala med en långboll och argentinaren klippte till direkt. På helvolley. Avslutet var perfekt och letade sig in vid stolproten bakom Emil Audero i hemmamålet.

Tio minuter från paus kvitterade Sampdoria genom Gianluca Caprani, innan Cristiano Ronaldo skulle presentera sig.

Återigen var det Alex Sandro som måttade ett inlägg från vänsterkanten, ett högt sådant. Men portugisen visade upp en otrolig spänst, nådde högst på bollen och kunde med pannan ge Juve på ledningen strax innan pausvilan.

- Så vackert, teknisk perfektion. Vilken spänst han visar upp, säger C Mores kommentator.

Startelvor:

Sampdoria: Audero - Ferrari, Murillo, Colley - Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Murru - Ramirez, Caprani

Juventus: Buffon - Danilo, Bonucci, Demiral, Sandro - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Dybala, Higuain, Ronaldo

Matchen pågår just nu och visas på C More Live, men sänds även streamat på cmore.se.