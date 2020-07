TV: JUST NU: Hellas chockar Inter - solomål i andra minuten

Inter har fallit ur Scudetto-racet, men kämpar just nu med Atalanta om tredjeplatsen. Under torsdagskvällen reser man till Verona och Stadio Bentegodi för att ta sig an Hellas Verona.

Men det var Verona som fick en drömstart på matchen. Efter bara två minuter skickade vänsterbacken Federico Dimarco en långboll i djupled för Darko Lazovic, som dribblade sig förbi Milan Skriniar, drev in i straffområdet längs kortlinjen och avslutade soloräden med att avsluta förbi Samir Handanovic i Inter-målet.

Startelvor:

Hellas Verona: Silvestri - Rrahmani, Gunter, Kumbulla - Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco - Lazovic, Pessina - Stepinski.

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Godin - Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young - Borja Valero - Alexis Sanchez, R Lukaku.