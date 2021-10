TV: JUST NU: Ibrahimovic fixar straff - som Kessié utökar på

Milan jagade nya poäng i toppstriden borta mot Roma under söndagskvällen. Då gjorde Zlatan Ibrahimovic sin andra match från start den här säsongen och var ute efter att jaga nya poäng. Och det var han nära på att lyckas med redan efter 17 minuter.

Rade Krunic hittade svensken med en lurig passning bakom Romas backlinje, varpå svensken kom i skottläge från en tämligen snäv vinkel. 40-åringen matade skott men det gick precis utanför.

Men tio minuter senare fick Ibrahimovic utdelning. På en frispark strax utanför Romas straffområdet drog svensken till med ett stenhårt skott riktat mot den bortre stolpen - och där letade sig bollen också in till 1-0 Milan.

- Han går ofta på kraft och även så här. När det ser ut så där spelar det ingen roll att Roma har en spelare som ligger bakom muren. Den sitter stenhårt i bortre, säger C More-experten Vicki Blommé.

- Det är Franck Kessié och Rade Krunic som står och skymmer Rui Patricio. Det får man betalt för, fyller kommentatorn Christoffer Svanemar i.

Målet innebar ännu en milstolpe för en 40-årig Ibrahimovic, som nu har gjort 400 ligamål i seniorkarriären och 150 mål i Serie A. Det första ligamålet? Det kom för Malmö FF mot Västra Frölunda i allsvenskan den 30 oktober 1999.

Ibrahimovic var sedan nära att få en assist i den 38:e minuten när han spelade fram Rafael Leão som gjorde bort Rui Patricio i Roma-målet och nickade in 2-0. Dessvärre för Milans del dömdes målet bort på grund av en hårfin offside på Ibrahimovic.

Ibrahimovic fortsatte sedan att vara tongivande i den andra halvleken. I inledningen av halvleken gjorde han ett klassmål, som dömdes bort för en till hårfin offside, och några minuter senare höll han sig framme och fixade straff för Milan då han fällts av Roger Ibañez. Fram till straffpunkten klev Franck Kessié och var säkerheten själv. Han placerade in 2-0 till Milan och skickade Rui Patricio åt fel håll.

Det var sedan det sista Ibrahimovic gjorde i matchen, för direkt efter målet blev han utbytt och Olivier Giroud kom in i hans ställe.

Startelvor:

Roma: Rui Patricio - Karsdrop, Mancini, Ibañez, Viña - Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham.

Milan: Tătăruşanu - Calabria, Kjær, Tomori, Hernández - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Krunic, Leão - Ibrahimovic.

Matchen kan ses på C More Live med start 20:45 eller streamas på C More.

🥳🎉🍾 - @Ibra_official Zlatan celebrated his 4⃣0⃣0⃣th career league goal (all tiers).



He netted his first league goal as an 18-year-old for Malmö FF in the Swedish top tier on 30 October 1999.



Malmö beat Västra Frölunda IF 2-1 at home that day.#RomaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/bDL94gtoI1