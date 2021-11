TV: JUST NU: Ibrahimovic tvåmålsskytt - ger Milan hopp

AC Milan bortaspelade under lördagskvällen mot Fiorentina i Serie A. Milan hade chans att gå upp i serieledning, men fick en tuff start på matchen.

Efter att Zlatan Ibrahimovic, 40, fått ett mål bortdömt för offside tog i stället Fiorentina ledningen. Milan-målvakten Ciprian Tătărușanu tappade i den 15:e minuten greppet om bollen efter en hörna, vilket Alfred Duncan utnyttjade till 1-0.

Ibrahimovic fick sedan ytterligare ett fint läge, den gången för en kvittering, men nickade tätt utanför mål. Matchen svängde därmed vidare och strax före halvtid slog Riccardo Saponara till med ett drömmål till 2-0.

I den 60:e minuten utökade sedan Dusan Vlahovic till 3-0 för hemmalaget, vilket gjorde att många nog trodde att matchen var över, men Ibrahimovic ville annorlunda.

Inom loppet av fem minuter stod Ibrahimovic för dubbla mål, vilket väckte liv i matchen. 40-åringen tryckte först in bollen i det bortre hörnet och placerade sedan in ett inspel i nät. Det var svenskens fjärde och femte ligamål i höst, samtidigt som han nu också är historisk som den äldsta spelaren att göra två mål i en och samma match i Serie A.

Men i slutändan hjälpte inte Ibrahimovics mål Milan särskilt mycket. I den 85:e minuten blev nämligen Vlahovic tvåmålsskytt till 4-2.

Startelvor:

Fiorentina: Terracciano - Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Dunvan - Callejon, Vlahovic, Saponara.



Milan: Tătărușanu - Kalulu, Gabbia, Kjær, Hernandez - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leão - Ibrahimovic.

