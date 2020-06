TV: JUST NU: Inter kvitterar och tar ledningen på fem minuter

Inter jagar sista hoppet om Scudetto-drömmen. I nuläget befinner man sig nio poäng bakom Juventus på första plats, men med en match mindre spelad där man ikväll tar emot Roberto De Zerbis Sassuolo hemma på San Siro. En seger, så lever drömmen än, men vid en förlust, så får man med all sannolikhet vänta ytterligare ett år för att avsluta sin 11 år långa svit utan Serie A-titeln.

Trots att Inter hade kontroll på matchen och hade bollinnehavet, så var det Sassuolo som chockstartade då man tog ledningen genom den notoriske målskytten Francesco Caputo. Filip Djuricic tog emot bollen vid mittlinjen, löpte igenom Inter-försvaret, och slog en vacker genomskärare in bakom Inters backlinje och friställde Caputo - som kyligt placerade in 1-0 bakom Samir Handanovic.

Alexis Sanchez var nära på att kvittera kort därefter. Cristiano Biraghi levererade en kross in i Sassuolos straffområde som chilenaren nådde högst på, men nicken smet precis utanför Andrea Consiglis stolpe.

Men Inter skulle både hinna kvittera och ta ledningen innan den första halvleken var slut.

I den 41:a minuten rev Sassuolos Jeremie Boga ner Milan Skriniar i eget straffområde och domaren dömde straff. Romelu Lukaku tvekade inte och spikade kvitteringen för Inter.

På tilläggstid fick kombinerade sig vänsterbacken Cristiano Biraghi till läge från vänster och avlossade en kanon förbi Consigli in i Sassuolo-nätet, och såg därmed till att Inter gick in i halvtid med ledning.

Startelvor:

Inter: Handanovic - Skriniar, Ranocchia, Bastoni - Moses, Gagliardini, Valero, Biraghi - Eriksen - Lukaku, Alexis.

Sassuolo: Consigli - Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio - Magnanelli, Djuricic, Obiang - Berardi, Caputo, Boga.

Matchen kan ses på C More Fotboll, C More Live och C More.