TV: JUST NU: Juventus på väg mot titeln - tar ledningen efter självmål

Juventus toppade inför kvällens möte med Fiorentina den italienska högstaligan med 17 poäng ner till Napoli på andraplats i Serie A. Sex matcher återstod av säsongen och om det blev seger i kväll för Turinklubben, så skulle laget med all säkerhet få fira åttonde raka ligatiteln i Serie A. Men till en början såg det inte särskilt bra ut.

Juventus var under stora delar av första halvlek rejält tillbakatryckt. Redan i den sjätte minuten tog Fiorentina ledningen i matchen genom Nikola Milenkovic och därefter var Federico Chiesa heta framför mål. Men trots det kvitterade Juventus i den 37:e minuten, då Alex Sandro dök upp vid den första stolpen och nickade in bollen i mål.

Fiorentina hade fler chanser för ett nytt ledningsmål före halvtid, men i stället var det åter Juventus som fick fira i andra halvlek efter självmål av German Pezzella till 2-1. Fiorentina-backen styrde in ett inspel av Cristiano Ronaldo i straffområdet i mål.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro - Can, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

Fiorentina: Lafont - Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Hancko - Benassi, Veretout, Dabo - Mirallas, Simeone, Chiesa.

