TV: JUST NU: Kulusevski nätar mot förra klubben

Dejan Kulusevski har fått svårt att få speltid i Juventus på senare tid, men i ligamatchen borta mot sin förra klubb Parma får han chansen i elvan. Svensken spelar till höger på mittfältet i en elva som där dessutom Cristiano Ronaldo finns med.

Drygt 20 minuter in i matchen skulle också Kulusevski presentera sig i målprotokollet. Svensken mötte ett inlägg från Alex Sandro och inifrån straffområdet var han distinkt när han placerade in 1-0 för Juventus.

Målet var hans tredje i Serie A denna säsong.

Några minuter efter Kulusevskis mål visade Cristiano Ronaldo på fin spänst när han nickade in 2-0 för "Juve".

Portugisen kunde sedan sätta dit sitt andra mål för kvällen några minuter in i andra halvlek när han från vänster i straffområdet placerade in 3-0. Målet var Ronaldos tolfte i Serie A under årets säsong och därmed ligger han nu två mål före Zlatan Ibrahimovic i skytteligatoppen.

Lagens startelvor:

Parma: Sepe - Iacoponi, Gagliolo, Alves, Sohm, Kurtic, Kucka, Gervinho, Cornelius, Osorio, Hernani

Juventus: Buffon - Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro - Kulusevski, McKennie, Bentancur, Ramsey - Morata, Ronaldo

Du ser matchen på Sportkanalen och på cmore.se med avspark 20:45.