TV: JUST NU: Leao utökar för Milan

I Milan lag saknas flera viktigare spelare. Bland annat vänsterbacken Theo Hernandez som svarat för flera mål i lagets senaste matcher i Serie A. Dessutom får Milan klara sig utan mittfältskuggen Ismael Bennacer och Zlatan Ibrahimovic.

Milan tog ledningen efter en kvart. Detta då laget tilldömdes en straffspark och Franck Kessie var säkerheten själv när han placerade in 1-0 i krysset.

En knapp halvtimme in i matchen drabbades Milan av ett rött kort. Mittfältaren Sandro Tonali kom sent in i en duell och stämplade en Benevento-spelare. Detta resulterade i att domaren, efter VAR-granskning, valde att ge mittfältaren ett direkt rött kort.

Precis som i den första halvleken fick Milan en fin start på den andra. Rafael Leao fick en boll i djupled och sedan hemmamålvakten kommit snett kunde anfallaren med kyla lyfte in bollen i nät fram till 2-0 för Milan.

Några minuter efter Leaos 2-0-mål fick Benevento en jättechans att reducera. Laget tilldömdes straff, men Gianluca Capraris försök från elvameterspunkten var allt annat än bra. Avslutet gick en meter utanför Gianluigis Donnarummas högra stolpe.

Lagens startelvor:

Benevento: Montiro - Letizia, Tuia, Glik, Barba, Schiattarella, Hetemaj, Ionita, Insigne, Caprari, Lapadula

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot - Tonali, Kessie - Diaz, Calhanoglu, Rebic - Leao

Du ser matchen mellan Benevento och Milan på C More Live och på cmore.se med avspark 18:00.